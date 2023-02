Türkei: Wie die Luxemburger Rettungskräfte die Arbeit im Erdbebengebiet erleben

Ihre Aufgabe besteht darin, das Kommunikationsnetzwerk in der türkischen Provinz Hatay wiederherzustellen.

Das Telekommunikationsnetzwerk in der türkischen Provinz Hatay wiederherstellen: So lautet – eine Woche nach dem Erdbeben in der Türkei – die Aufgabe von Alain Lang und Joé Beckius. Beide sind Mitglied des Humanitarian Intervention Teams (HIT) des nationalen Rettungs- und Feuerwehrkorps CGDIS. Das HIT ist unter anderem für die Bewertung und Koordination von Naturkatastrophen zuständig.