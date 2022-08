Luxemburg : CGDIS steuert entscheidendes Teil zur Brandbekämpfung in Frankreich bei

Ein deutscher Feuerwehrmann hat am Donnerstag die dringend benötigten Adapter in Luxemburg-Stadt abgeholt.

Dafür leistet das kleine Großherzogtum aber in seinem Rahmen der Möglichkeiten Unterstützung. Einmal mehr erweist sich in der aktuellen Situation als Segen, dass Luxemburg für grenzüberschreitende Zusammenarbeit bekannt ist. «Die Schläuche der deutschen Feuerwehr passen in Frankreich nicht», erklärt Cédric Gantzer vom CGDIS, «deshalb haben sich die Kollegen aus Deutschland an uns gewendet.» Denn für die Feuerwehren aus Luxemburg ist es normal, mit denen anderer Länder zusammenzuarbeiten und verfügen entsprechend über Adapter.