Patrick Weymerskirch : CGJL erklärt Gründe der Absetzung

LUXEMBURG - Die Jugendkonferenz (CGJL) hat am Freitag die Gründe erläutert, warum Patrick Weymerskirch nicht mehr Präsident des Jugendparlaments ist.

Der Vorstand der Jugendkonferenz CGJL hat am Freitag erklärt, warum der ehemalige Präsident des Jugendparlaments, Patrick Weymerskirch, am 11. Mai des Amtes enthoben wurde .

Was wird Patrick Weymerskirch vorgeworfen? Es hieß, er habe sich zu sehr ins Rampenlicht gerückt und seine Befugnisse überschritten. Zudem sei seine Neutralität durch seine Funktion und Aktivitäten in der Partei LSAP nicht mehr gewährleistet gewesen. Die CGJL listete acht Situationen auf, in denen Weymerskirch interne Ethik-Verstöße vorgeworfen wurden. Sie reichen von November 2012 bis Mai 2014. Darunter waren Teilnahmen an Fernsehdebatten und politischen Kundgebung im eigenen Namen.