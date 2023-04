Konzert in Esch: Chaild im Interview über Verletzlichkeit und ehrliche Gefühle

Insgesamt sechs, darunter die Singles «Close To You» und «Hardcore». Alle Songs haben eine Verbindung zueinander. Ich wollte komplette Werke erschaffen.

Was hat Sie zu «Urgent Care» inspiriert?

Es geht um Heilung und wie ich es durch Kreativität geschafft habe, mich zu heilen. Um mein Angstproblem in den Griff zu bekommen, musste ich ehrlich und verletzlich sein. Die EP entstand in einer Zeit, in der es mir nicht besonders gut ging, ein Jahr nach Corona. Emotionen spielen eine zentrale Rolle.