Corona in Luxemburg : Chamber beschließt einstimmig Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahn

LUXEMBURG – Im Parlament ist am Donnerstag für die Abschaffung der Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln gestimmt worden.

Eine der letzten Corona-Maßnahmen wird aufgehoben: die Maskenpflicht in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das haben die 60 Abgeordneten der Chamber am Donnerstag einstimmig beschlossen. Zur Begründung hieß es, dass es zwar weiterhin viele Neuinfektionen gäbe, die Corona-Lage insgesamt seit mehreren jedoch Wochen stabil sei. Besonders die Lage in den Krankenhäusern des Landes würde die Lockerung rechtfertigen. Das Gesetz tritt voraussichtlich Mitte kommender Woche, am Dienstag oder Mittwoch, in Kraft.