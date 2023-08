Luxemburg: Chamber blickt auf Rekord-Legislaturperiode zurück

Mehr Sitzungen, längere Debatten und mehr Gesetzentwürfe. Für die Abgeordneten war die Legislaturperiode 2018-2023 kein Spaziergang. Editpress/Julien Garroy

Die Politiker gönnen sich zurzeit eine kurze Pause, bevor es im kommenden Oktober in die Parlamentswahlen geht. Die Chamber hat am heutigen Dienstag die Zahlen der auslaufenden und turbulenten Legislaturperiode veröffentlicht. Kurz gesagt, sie war anders als die Vorherigen. «Es war eine Rekord-Legislaturperiode», bestätigte Präsident Fernand Etgen in der letzten Sitzung am 21. Juli. Vor allem die Pandemie forderte den Abgeordneten viel ab, so mussten sie beispielsweise in den Räumlichkeiten des Cercle Cité tagen, Gesetze im Eilverfahren durchboxen oder Sitzungen komplett virtuell abhalten.

310 Sitzungen zählte die Chamber für die Legislaturperiode von 2018 bis 2023 – rund 25 Prozent mehr als zwischen 2013 und 2018 (236). Auch die durchschnittliche Dauer der einzelnen Sitzungen von fast vier Stunden ist im Vergleich zur vorherigen Periode (3,77 Stunden) gestiegen.

Ebenso sieht es für die Zahl der parlamentarischen Ausschüsse aus. In der aktuellen Legislaturperiode zählte die Chamber 3412 Sitzungen, im Zeitraum von 2013 bis 2018 waren es nur 3093, also zehn Prozent weniger. Grund dafür sind vor allem die häufigen Sitzungen während der Pandemie, die häufig per Videokonferenz erfolgten.

Während der Covid-Pandemie mussten die Chamber-Sitzungen in den Cercle Cité umziehen, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Julien Garroy/Editpress

Die Pandemie bewirkte zudem eine erhöhte Zahl eingereichter Gesetzentwürfe, insgesamt 750 an der Zahl (+50 Prozent). 741 Gesetzentwürfe wurden debattiert (+18 Prozent). Im vergangenen Jahr wurden mit 204 an der Zahl, die meisten Entwürfe verabschiedet, in den ersten vier Jahren waren es 63, 142, 162 und 137. Zwar wurden diese von der Regierung eingebracht, die Abgeordneten haben im Zeitraum von 2013 bis 2018 mit 83 Gesetzesvorschläge, drei Mal mehr als in der vorherigen Legislaturperiode eingereicht.