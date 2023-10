Chamberwahl: Für Bettel geht's um den Posten – die CSV will aus der Opposition

Die derzeitige Koalition hängt nur an einem Sitz.

Nach zehn Jahren an der Macht: Heißt es für Xavier Bettel Stopp, oder geht es in eine neue Runde? Für den Premierminister geht es bei den Parlamentswahlen am Sonntag um seinen Posten. Als Kandidat für das Zentrum hofft er darauf, dass die DP genügend Abgeordnetenmandate bekommt, um bei anschließende Koalitionsverhandlungen eine starke Position zu haben.