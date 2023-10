Chamberwahl: «Wir hätten nie mit einem so schlechten Ergebnis gerechnet»

Déi Gréng, die bisher neun Abgeordnetensitze innehatten, haben am Sonntagabend fünf davon verloren. Man muss bis ins Jahr 1989 zurückgehen, um für die Grünen nur auf vier Sitze in der Chamber zu kommen, bis 1984, um die derzeitigen 8,55 Prozent zu untertreffen. «Das ist ein historisch niedriges Ergebnis», räumt auch Spitzenkandidatin Sam Tanson ein. «Das als Spitzenkandidat zu erleben, ist noch schwieriger».

Auch Mobilitätsminister François Bausch zeigt sich enttäuscht, denn er ist sich sicher: «Wir haben auf Regierungsebene große Arbeit geleistet». Er meint: «Es ist nicht unsere Bilanz in der Regierung, sondern eher ein allgemeiner Trend, der unser Ergebnis erklärt. In ganz Europa ist ein Rechtsruck zu beobachten». Semiray Ahmedova sagt, dass Déi Gréng in der Presse viel Kritik erfahren haben. «Das hat zu negativen Meinungen der Wähler geführt», so Ahmedova.