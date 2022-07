Kurden in Gefahr : Chamenei warnt Türkei vor «schädlichen» Folgen einer Offensive in Nordsyrien

Das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Chamenei, hat die Türkei vor einer Offensive im Norden Syriens gewarnt. Ein solcher Militäreinsatz würde «definitiv schädlich sein für Syrien, die Türkei und die Region», sagte Ayatollah Ali Chamenei laut einer Erklärung auf seiner Website bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Teheran. Eine Offensive werde «nicht zu den erwarteten politischen Maßnahmen der syrischen Regierung führen».

«Der Terrorismus muss bekämpft werden, aber ein militärischer Angriff in Syrien wird auch den Terroristen nützen», betonte Chamenei. «Der Iran, die Türkei, Syrien und Russland müssen das Problem durch einen Dialog lösen.»

Der iranische Staatschef Ebrahim Raisi wollte am Dienstag mit Erdogan und Kreml-Chef Wladimir Putin zu einem Gipfeltreffen in Teheran zusammenkommen. Dabei sollte es um die Lage im Syrien-Konflikt gehen.

Türkei kurz vor erneutem Angriff auf Kurden in Syrien

Eine wichtige Rolle dürfte jedoch auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine spielen. Erdogan war bereits am Montagabend in der iranischen Hauptstadt eingetroffen. Am Dienstagmorgen traf er Raisi zu einem ersten Gespräch.