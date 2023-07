Tour de France: Champagner auf der Champs-Élysées – Vingegaard feiert Titelverteidigung

Jonas Vingegaard gönnte sich den ersten Schluck Champagner schon vor den Toren von Paris, auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées rollte er mit erhobenen Armen als Sieger der Tour de France über den Zielstrich. Als erster Däne mit zwei Triumphen auf der größten Bühne des Radsports schrieb Vingegaard am Sonntag Geschichte. Dank einer überragenden Schlusswoche distanzierte der 26-Jährige seinen großen Rivalen Tadej Pogacar in einer lange Zeit hoch spannenden Tour um letztlich klare 7:29 Minuten.

Überraschungsmann Meeus gewinnt Schlussetappe

Vingegaard wird «jedes Jahr besser»

«Ich werde jedes Jahr ein wenig besser. Es ist nicht so, dass ich 20 Prozent besser in einem Jahr werde. Es sind immer kleine Schritte», sagte Vingegaard. In diesem Jahr hat er an seiner Explosivität gearbeitet, was durchaus zu sehen war. Bis er zum Siegfahrer wurde, war es für ihn auch ein mentaler Kampf: «Vor zwei Jahren habe ich erst angefangen, Resultate zu liefern. Davor konnte ich mit dem Druck nicht umgehen, den ich mir selbst gemacht habe. Ich habe gelernt, damit umzugehen.»