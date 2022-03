Deutschland : Champagnerflasche enthielt 1000-fache Dosis MDMA

In der Oberpfalz haben sich acht Leute vergiftet, ein 52-Jähriger starb noch im Restaurant. Der Champagner, den die Gruppe trank, enthielt MDMA-Kristalle.

Es sollte ein ganz normaler Abend unter Freunden werden. Am Samstagabend trafen sich in einem Restaurant im deutschen Weiden acht Freunde, um einen speziellen Anlass zu feiern. Einer der Anwesenden trat nämlich in der RTL-Show «Take me out» auf, in der die Kandidaten um die Gunst von 30 Frauen kämpfen. Zur Feier des Tages gönnte sich die Gruppe eine 3-Liter-Flasche Champagner, ohne die schwerwiegenden Folgen dieser Bestellung zu ahnen.