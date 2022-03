Fusball-Wettskandal : Champions League auch betroffen

Der Fußball-Wettskandal zieht immer größere Kreise. Ein Ex-Spieler wurde vom DFB lange gesperrt. Auch die Champions League soll betroffen sein.

Sapina soll in dem Skandal mit seinen Komplizen mehr als eine halbe Million Euro Schmiergeld an Schiedsrichter und Fußballspieler gezahlt haben. Das geht aus der Anklage gegen den 34-jährigen Berliner hervor. Die Bochumer Staatsanwaltschaft bestätigte am Freitag offiziell, dass sich nun auch die mutmaßlichen Drahtzieher des europaweiten Wettskandals vor dem Bochumer Landgericht verantworten müssen. Neben Sapina sind dies unter anderen Marijo C. und Ex-Basketballprofi Ivan P.