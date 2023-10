Champions League: Barca lässt nichts anbrennen und nähert sich Achtelfinale

Fermin Lopez drückte dem Spiel seinen Stempel auf. Gerard Franco/DAX via ZUMA Press Wire/dpa

Beim Auftakt des heutigen Champions-League-Mittwochs empfing der spanische Meister FC Barcelona den Vertreter aus der Ukraine Schachtar Donezk. Früh übernahmen die Iberer das Zepter und erspielten sich bereits nach sieben Minuten die erste Chance, also Lopez an einer glänzenden Fußparade von Donezks Torwart Riznyk scheiterte.

Aufregung dann in der 28. Minute: Gündogan hebt einen Zuckerpass in den Strafraum, wo Lopez gleich abschließt. Sein Pfostentreffer landet bei Ferran Torres, der einnetzt. Jedoch entscheidet das Schiedsrichtergespann um Ivan Kruzliak auf Abseits, was allerdings durch den VAR wiederum einkassiert wird. 1:0 für die Katalanen.

Acht Minuten später ist es wieder Lopez, der im Mittelpunkt steht. Nach einer guten Ballannahme geht der Jungstar am georgischen Verteidiger Azarovi vorbei und der Ball küsst abermals den Pfosten. Nun allerdings von innen, sodass der wuchtige Schuss von schlappen 230 Stundenkilometern nicht mehr pariert werden kann und der 2:0-Halbzeitstand hergestellt wird.

Nach einer guten Stunde dann der Paukenschlag. Völlig aus dem Nichts trifft Sudakov nach feinem Steckpass von Azarovi freistehend vor Ter Stegen zum Anschlusstreffer. Die Spanier wirkten weniger spritzig als in Hälfte eins, wurden jedoch durch Lopez wieder aufgeweckt, der zum dritten Mal am Abend mit dem Aluminium Bekanntschaft macht. Kurze Zeit später traf er wieder das Tor, diesmal per Kopf, jedoch stand er zuvor im Abseits.

In der Folge ließ Barca den Ball gewohnt sicher zirkulieren und konnte die Zeit in Ruhe runterspielen. Mit neun Punkten und sieben Toren im Plus ist der Achtelfinaleinzug so gut wie sicher. Donezk hingegen muss auf einen Ausrutscher Portos hoffen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten.,