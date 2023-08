Champions League: Bayern droht Real Madrid

Die neue Champions League Saison startet in Monaco. Im Fürstentum werden am Donnerstag die Vorrundengruppen ausgelost. Den vier deutschen Startern drohen dicke Brocken.

2018 bei der Europa League konnte Eric Abidal noch üben, nun wird es ernst. Zusammen mit Joe Cole zieht er die Lose für die Champions League. Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

Der FC Bayern München könnte die Rückkehr nach Monaco als gutes Omen werten. Vor vier Jahren wurden im August 2019 die Champions-League-Gruppen letztmals im Fürstentum ausgelost – der Sieger hieß ein Jahr später: FC Bayern München.

Am Donnerstagabend um 18 Uhr kehrt die UEFA mit ihrer Glamour-Zeremonie für die Königsklasse an die Côte d’Azur zurück und der deutsche Rekordmeister ist als Bundesliga-Meister im Topf 1 der besten acht Teams gesetzt. Borussia Dortmund und RB Leipzig wurden wegen ihres guten Koeffizienten in Topf 2 eingruppiert. Der 1. FC Union Berlin findet sich als Champions-League-Neuling im vermeintlich schwächsten Topf 4 wieder.

Eine Garantie für eine leichte Gruppe ist die Top-Einordnung der Bayern aber keineswegs. Kontrahenten könnten Real Madrid, der AC Mailand und Galatasaray Istanbul sein, auch Manchester United, Lazio Rom und Celtic Glasgow wären mögliche namhafte Gegner.

Auf den BVB und Leipzig wartet in jedem Fall ein Kontrahent aus Topf 1 in dem neben den Bayern unter anderem auch noch Titelverteidiger Manchester City, der FC Barcelona und Paris Saint-Germain sind. Für Union Berlin ist das Risiko einer harten Gruppe allerdings am größten, deutsche Duelle sind in der Gruppenphase ausgeschlossen.

Der erste Spieltag steht am 19./20. September an, beendet wird die Gruppenphase am 12./13. Dezember. Das Finale findet dann am 1. Juni 2024 im Londoner Wembleystadion statt– ein weiteres gutes Omen für die Bayern. Dort gewannen sie 2013 das «deutsche» Finale gegen Borussia Dortmund durch ein spätes Tor von Arjen Robben mit 2:1.