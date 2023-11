Champions League: Können der BVB und Leipzig erneut punkten?

Borussia Dortmund und RB Leipzig hoffen auf Erfolge am vierten Gruppen-Spieltag der Champions League. Nach der 0:4-Niederlage gegen den FC Bayern steht Dortmund erneut unter Druck. Im Spiel gegen Newcastle United am heutigen diesem Dienstag (18.45 Uhr) muss das Team von Trainer Edin Terzic wohl erneut ohne den am Knie verletzten Kapitän Emre Can antreten.