Champions League: Leipzig unterliegt ManCity – BVB spielt Remis

Borussia Dortmund hat auch gegen die AC Mailand nicht den ersten Sieg in dieser Champions-League-Saison gefeiert. Der BVB kam am Mittwochabend gegen den italienischen Tabellenzweiten nicht über ein 0:0 hinaus. Nach nun zwei Partien in der sehr schweren Gruppe F, zu der auch noch Paris Saint-Germain und Newcastle United gehören, hat der BVB nur einen Punkt. Die Mannschaft von Trainer Edin Terzic spielte engagiert und überzeugte mit vielen guten Zweikämpfen. Dortmund erarbeitete sich auch Chancen, war vor dem Tor aber zu harmlos. Am ersten Spieltag hatte der Revierclub 0:2 in Paris verloren.