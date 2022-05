Im Kino : Channing Tatum begleitet eine Hündin auf ihren letzten Roadtrip

Mit «Dog» gibt Tatum sein Regiedebüt, gleichzeitig spielt er die Hauptrolle. Inspiration lieferte ihm sein eigener Roadtrip mit Haustier.

Der einstige Soldat Jackson Briggs (Channing Tatum) will vor seinem Trauma, das ihn seit einer Hirn-OP verfolgt, davonrennen – muss aber realisieren, dass der Psyche Verdrängung nicht hilft. Bei seinem Job in einem Fast-Food-Restaurant ist er unglücklich, er will um jeden Preis zurück ins Militär.