Charakter des Lotto: «8 Mile»-Darsteller Nashawn Breedlove mit 46 gestorben

Musiker und Schauspieler Nashawn Breedlove ist tot. Der Rapper, der besonders durch einen Auftritt in einer Schlüsselszene des Hip-Hop-Films «8 Mile» bekannt geworden war, verstarb im Alter von nur 46 Jahren, wie das US-Portal TMZ unter Berufung auf ein Familienmitglied berichtet. Breedlove starb demnach bereits am vergangenen Sonntag im Schlaf in seinem Zuhause im US-Bundesstaat New Jersey. In «8 Mile» zeigte Nashawn Breedlove an der Seite von Eminem sein Können.