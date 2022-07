Leichtathletik-WM : Charel Grethen verpasst Einzug ins Finale

Nach seinem olympischen Finale im letzten Sommer in Tokio ging Charel Grethen mit Ehrgeiz an die Weltmeisterschaft heran. Doch diesmal gelang dem Läufer aus Luxemburg leider kein Erfolg. Er ist in der Nacht von Sonntag auf Montag im Halbfinale des 1500-Meter-Laufs ausgeschieden. Er erreichte mit einer Zeit von 3'40'41 den elften Platz – fast vier Sekunden langsamer als in den Vorläufen. Dort hatte er eine Zeit von 3'36'51 erreicht, welche zum Weiterkommen gereicht hätte.