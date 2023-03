Leichtathletik: Charel Grethen wird Fünfter bei Europameisterschaften

Charel Grethen ging bis an seine Grenzen und wurde belohnt. Er hat bei der Hallen-Europameisterschaft den fünften Platz im 3000-Meter-Lauf erkämpft. Eine solche Platzierung hat der Luxemburger, eigentlich ein 1500-Meter-Spezialist, noch nie bei einem großen internationalen Wettkampf erreicht. Die fünfzehn Runden lief er in 7:46,65 Minuten. Zum Drittplatzierten kam er mit mehr als zweieinhalb Sekunden Rückstand ins Ziel und mehr als sechs Sekunden auf den Sieger – den unantastbaren Norweger Jakob Ingebrigtsen.

Grethen startete schnell und lag in der ersten Hälfte des Rennens an der Spitze, bevor er von den Langstreckenläufern überholt wurde. In den letzten Runden hatte er Schwierigkeiten, konnte aber seinen fünften Platz retten und brach im Ziel zusammen. Dieses Ergebnis geht in die persönliche Erfolgsliste des 30-jährigen Athleten ein, hinter seinem Olympiafinale über 1500 Meter im Jahr 2021.