Weitere Spekulationen : Charles' Finger werfen Fragen auf – ist er krank?

Medizinwissenschaftler Dr. Gareth Nye meinte gegenüber «Daily Mail», dass es hier um Ödeme (Wassereinlagerungen) handeln könnte: «Ödeme sind ein weit verbreitetes Leiden, das meistens Leute über 65 betrifft.» Er erklärt weiter: «Bei Ödemen sammelt der Körper Flüssigkeit in den Gliedmaßen an, normalerweise geschieht das in den Beinen und den Gelenken, aber auch in den Fingern - und das führt zum Anschwellen.»