Krönung von Charles III.: Henri und Maria Teresa erscheinen beim royalen Auflaufen am Buckingham Palace

Zum verlängerten Krönungswochenende in Großbritannien werden Bahnreisende von ihrem König persönlich zur Vorsicht aufgefordert. Der 74-jährige Monarch, der am Samstag in der Westminster Abbey zum König gekrönt werden soll, hat gemeinsam mit seiner Frau Königin Camilla (75) eine Bahndurchsage aufgenommen. Diese soll am Wochenende und am Krönungsfeiertag am Montag im gesamten Streckennetz der Züge in Großbritannien und der Londoner U-Bahn zu hören sein.