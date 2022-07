Schockmoment: Charlie Sheens Tochter Lola Rose hatte einen Autounfall

Es ist ein Schockmoment für die Familie Sheen: Die 17-jährige Lola hatte einen Autounfall. Die Tochter von Hollywood-Star Charlie Sheen (56) und Schauspielerin Denise Richards (51) soll am Dienstag von der Straße abgekommen sein, wie jetzt unter anderem «Daily Mail» berichtet. Lola soll nachts mit drei anderen in ihrem VW in Los Angeles unterwegs gewesen sein, als sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und in eine Böschung fuhr.