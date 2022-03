Leichtathletik : Charline Mathias bricht zwei nationale Rekorde

LUXEMBURG - Die Luxemburger Athletin Charline Mathias hat in der Coque die nationalen Rekorde über 800 und 1500 Meter gebrochen.

Charline Mathias ist in Topform. Nachdem sie bereits Ende Januar den Luxemburger Hallenrekord über 3000 Meter in 9'29"40 gebrochen hat, hat sie Wochenende Sonntag zwei weitere Bestergebnisse geliefert. Beim Vectis-Meeting am Freitag in der Coque lief sie die 1500 Meter in 4'17"16, mehr als 7 Sekunden schneller als der vorherige Rekord, den Martine Nobili 2016 aufstellte.