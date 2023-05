Studie zeigt: Chatbots sind einfühlsamer als manche Ärzte

«Die Möglichkeiten, das Gesundheitswesen mit KI zu verbessern, sind massiv», so Studienleiter John W. Ayers. KI-gestütze Behandlungen seien für ihn die Zukunft der Medizinalbranche.

In einer Studie fanden rund 80 Prozent der befragten Ärztinnen und Ärzte die Antworten vom Chatbot empathischer und besser als die ihrer Fachkollegen.

Bei Krankheit die Symptome mit ChatGPT checken? Laut Forschenden der Universität Kalifornien in San Diego bietet der Chatbot ausführliche Antworten.

Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert bereits eine Vielzahl von Branchen und deren Berufe, so werden bereits jetzt Routinen komplett umgekrempelt, Abläufe optimiert oder die Effizienz gesteigert. Nun könnte auch das Gesundheitswesen beeinflusst werden: Forschende der Universität Kalifornien in San Diego finden heraus, dass Chatbots wie ChatGPT immer häufiger für Gesundheitsfragen verwendet werden. Dabei antwortet ChatGPT oftmals ausführlicher und emphatischer, meinen befragte Ärztinnen und Ärzte in der Studie.