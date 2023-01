Künstliche Intelligenz: ChatGPT beunruhigt auch Luxemburgs Lehrkräfte

Künstliche Intelligenz (KI) erschüttert das Bildungswesen auf der ganzen Welt mit ChatGPT, einem online verfügbaren Chatroboter, der seit einigen Tagen in aller Munde ist. Der ChatGPT ist in der Lage, auf einfache Fragen hin Texte zu verfassen. Er wird mithilfe riesiger Datenmengen aus dem Internet «trainiert» und kann «vorhersagen», wie ein Text wahrscheinlich weitergehen wird. Ein Segen für Schüler, die nach Inspiration suchen.

Bereits Mitte Dezember kündigten acht australische Universitäten an, ihre Prüfungen zu ändern und die Nutzung von KI als Betrug zu betrachten. Vor kurzem haben die öffentlichen Schulen in New York den Zugang zu ChatGPT eingeschränkt. In Luxemburg ist noch kein Fall bekannt, aber Patrick Remakel, Vorsitzender des Syndicat national des enseignants (SNE), weist bereits auf große Gefahren hin, und das aus gutem Grund: «Ich habe es ausprobiert, es ist sehr einfach und das Ergebnis ist beeindruckend. Es ist schockierend.»