Luxemburg – CHdN bereitet sanfte Schließung der Entbindungsstation vor

Mütter, die gerade entbunden haben, können in dieser Woche noch auf der Entbindungsstation des Centre Hospitalier du Nord (CHdN) in Ettelbrück bleiben. Für hochschwangere Frauen ist die Tür aber bereits zu. Denn am Sonntagabend hatte das Krankenhaus in aller Eile eine vorübergehende Schließung seiner Entbindungsstation angekündigt – obwohl die Klinik entsprechende Berichte vergangene Woche noch dementierte.