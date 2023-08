Österreich: «Chef, des is a Überfoll» – Kioskfrau ist von Räuber unbeeindruckt

Nur durch ihre pure Gelassenheit und gutes Timing schlugen Angestellte eines Kiosks in Graz einen bewaffneten Räuber in die Flucht.

«I wüll des Geld haben», sagte ein Räuber in Graz. Die Kioskfrau blieb gelassen. 20Minuten/Heute.at

Ein bisher unbekannter Täter betrat am Mittwoch genau um 17.59 Uhr einen Kiosk in Graz. Zunächst täuschte er die Aufgabe eines Wettscheines vor. Als eine Angestellte mit dem Einlesen des Wettscheines beschäftigt war, legte der Täter einen Kunststoffbeutel auf das Verkaufspult und richtete eine Pistole auf die Frau.

Was dann passierte, ist auf einem Video der Überwachungskamera ersichtlich. «I wüll des Geld haben», sagte der Räuber. «Wos wüllst?», antwortete die Angestellte. «Des gonze Geld», wiederholte er in steirischem Dialekt. «Jo, genau», so die Angestellte sarkastisch. Die Frau drehte sich daraufhin zu ihrem Vorgesetzten. «Chef?» – «Jo?» – «Des is a Überfoll», informierte sie ihn gelassen.

Nächstes Mal sollte er etwas früher kommen

Die drei diskutieren daraufhin noch etwas hin und her, währenddessen schlägt die Zeitmarke des Überwachungsvideos auf nach 18 Uhr um. Die Herausgabe des Geldes sei deswegen nicht mehr möglich, so die Angestellten des Kiosks. «Na tuat ma lad».

Auch, als der Räuber darauf beharrt, lautet die Antwort der Steirer: «Um 6e is de Registrierkassn zua, es is a sou». Der Besitzer riet ihm abschließend, nächstes Mal doch früher zu kommen. Der Räuber verließ den Kiosk ohne Beute und flüchtete zu Fuss in Richtung stadtauswärts. Die beiden Opfer blieben unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos.

Verdächtiger auch für andere Raubüberfälle verantwortlich

Raubermittler des Landeskriminalamtes Steiermark haben die Ermittlungen übernommen. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte der Täter für weitere Raubdelikte, begangen am 2. August 2023 in Preding bei Weiz (Steiermark) und in der Nacht auf den 10. August 2023 in Kemeten, Bezirk Oberwart (Burgenland), verantwortlich sein.