Hotelkette : Chef zahlt Piercing & Tattoo – Bewerbungen explodieren

Ein Team, in dem alle ihren Platz finden

In den sozialen Medien wird die Kampagne gelobt. Ruby Hotels gibt es in ganz Europa. Auf ihrer Website heißt es zur neuen Kampagne: «Wir bei Ruby sind bodenständig und wissen, was wir wollen: Ein Team, in dem die unterschiedlichsten Menschen ihren Platz finden – egal ob Quereinsteiger oder Profi. Denn Vielfalt und Anderssein sind uns wichtig. Bei uns kannst du du selbst sein, ob mit Tattoo, Piercing oder 3-farbigem Haarschnitt, das spielt keine Rolle. Wir nehmen uns selbst nicht zu ernst, wir sprechen auf Augenhöhe in den Teams und mit unseren Gästen. Unser gemeinsames Ziel? Allen bei Ruby – Mitarbeitern, Gästen und Kunden – das Gefühl zu geben, angekommen zu sein.»