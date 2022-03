Champions League : Chelsea gibt sich gegen Lille keine Blöße

Während Chelsea im Achtelfinal-Hinspiel der Königsklasse Lille mit 2:0 besiegte, holte Juventus Turin ein Unentschieden bei Villarreal.

Königsklassen-Titelverteidiger Chelsea startete stark ins Heimspiel gegen Lille an der Stamford Bridge und schoss durch Kai Havertz schon nach 8 Minuten das 1:0. Die Franzosen versuchten dann zwar schnell auf den Rückstand zu reagieren, blieben aber im Abschluss zu ungefährlich. Nach dem Seitenwechsel gelang es Christian Pulisic (63. Minute) die Führung der Engländer auf 2:0 zu erhöhen, was die Partie schon früh in der zweiten Halbzeit definitiv in Richtung eines Chelsea-Sieges lenkte.