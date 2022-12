Stockholm : Chemie-Nobelpreisträgerin sieht Trend zu mehr Frauen unter Geehrten

Rückblickend konnten in den vergangenen vier Jahren drei Frauen den Nobelpreis in Chemie entgegennehmen. Das lässt die diesjährige Preisträgerin Carolyn Bertozzi auf mehr Frauen in der Wissenschaft hoffen.

Zusammen mit Morten Meldal und Barry Sharpless, wird Carolyn Bertozzi am Samstag den Nobelpreis in Chemie entgegennehmen. DPA

Die diesjährige Chemie-Nobelpreisträgerin Carolyn Bertozzi sieht eine Entwicklung hin zu mehr Frauen unter den Ausgezeichneten. Es gebe fünf lebende Nobelpreisträgerinnen in der Kategorie Chemie, gleich vier davon seien in den jüngsten vergangenen Jahren mit dem Preis geehrt worden, sagte die US-Forscherin am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Stockholm. «Ich denke, das ist ein sehr positiver Trend», sagte die Biochemikerin. Sie fühle sich zutiefst geehrt, zu diesen Frauen zu zählen.

Seit der ersten Vergabe 1901 sind die Nobelpreise 954 verschiedenen Persönlichkeiten und 27 unterschiedlichen Organisationen zugesprochen worden. 61 Mal ging ein Nobelpreis dabei an Frauen. Auf dem Podium bei der Pressekonferenz in der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften saßen die neun diesjährigen Preisträger in den Kategorien Physik, Chemie und Wirtschaftswissenschaften – acht davon Männer, Bertozzi als einzige Frau. 2020 war der Chemie-Nobelpreis Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna zugesprochen worden, 2018 zählte Frances Arnold zu den Ausgezeichneten in dieser Kategorie.

Einer der weiteren diesjährigen Chemie-Nobelpreisträger, Morten Meldal, berichtete davon, dass junge Studenten oft fragten, wie man einen Nobelpreis erhalten könne. «Ich sage dann immer: Wenn du einen Nobelpreis willst, wirst du ihn niemals bekommen», sagte der Däne. Was die Forschung antreibe, sei Neugier auf das, was man finden könne, sowie die unentwegte Arbeit mit dem Verstand. Die diesjährigen Nobelpreisträger waren Anfang Oktober verkündet worden. Die renommierten Auszeichnungen werden an diesem Samstag auf feierlichen Zeremonien in Stockholm und Oslo überreicht.