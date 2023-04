Tod mit 34 Jahren: Chemikalien und Medikamente – darum ist Aaron Carter gestorben

Gut fünf Monate nach dem Tod von US-Sänger Aaron Carter steht nun die Todesursache fest. Der 34-Jährige sei unter dem Einfluss von Drogen in seiner Badewanne ertrunken, teilte die Gerichtsmedizin in Los Angeles am Dienstag mit. Dem Autopsiebericht zufolge wurde bei Carter eine Chemikalie nachgewiesen, die mit Druckluft aus Dosen inhaliert werden kann, sowie Xanax, ein verschreibungspflichtiges Medikament gegen Angstzustände. Die beiden Substanzen hätten ihn handlungsunfähig gemacht und das Ertrinken verursacht. Die Behörde stufte den Tod als Unfall ein. Seine Mutter äußerte jedoch einmal den Verdacht, dass Aaron auch ermordet worden sein könnte.

Carter war am 6. November 2022 in seinem Haus im kalifornischen Lancaster leblos in der Badewanne entdeckt worden. Noch dort sei er von herbeigerufenen Sanitätern für tot erklärt worden, teilte die Gerichtsmedizin mit. Die Autopsie wurde bereits am Tag nach dem Tod Carters vorgenommen, das Ergebnis wurde jedoch wegen der noch ausstehenden toxikologischen Befunde zurückgehalten.