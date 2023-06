Luxemburg: «Chèque Repas» wird aufgewertet – in doppelter Hinsicht

Der Gutscheinwert wird künftig bei 15 Euro liegen. Symbolbild

Ab kommendem Jahr wird der Essensgutschein «Chèque Repas» volle 15 Euro wert sein, wie Finanzministerin Yuriko Backes (DP) am Freitag bekannt gegeben hat. Das entspricht einem Plus von 39 Prozent zu den derzeitigen 10,80 Euro. Der Arbeitnehmeranteil bleibt bei 2,80 Euro, der Arbeitgeber zahlt die Differenz von 12,20 Euro, laut der Ministerin ein Kaufkraftgewinn in Inflationszeiten. «Wir wollen auch dem Horeca-Sektor helfen», so die Ministerin, da dieser durch die «Polykrise» gelitten habe.

Außerdem soll der Gutschein modernisiert und digitalisiert werden: Statt in Form eines Scheckhefts wird es künftig eine Karte geben, auf die die Schecks automatisch geladen werden. Dies soll den Gastronomen das Leben erleichtern, da lästiger Papierkram wegfällt. François Koepp, Generalsekretär des Hotel- und Gaststättenverbands Horesca, heißt die Neuerung willkommen. «Restaurantbesitzer müssen nicht mehr Scheck für Scheck zählen, sie zusammenstellen, per Post an das ausstellende Unternehmen schicken, um ihr Geld zu erhalten.» Ein weiterer Vorteil sei, dass die Betreiber sie nicht mehr verlieren können und das Gültigkeitsdatum nicht mehr kontrollieren müssen.

Bietet Dein Unternehmen die Gutscheine an? Ja. Nein.

Das System der Essensgutscheine stammt aus den Achtzigern und soll laut Yuriko Backes an den «Lebensstil von heute» angepasst werden. In der Theorie kann aktuell eigentlich nur ein Gutschein pro Tag benutzt werden, um an einem Arbeitstag in einem Restaurant in der Nähe des Arbeitsplatzes zu bezahlen. In der Praxis wird es aber anders gehandhabt, daher werden die Regeln nun geändert.