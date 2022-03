Kinderbetreuung : «Chèque-​​Service»-Problem vergrault Kunden

LUXEMBURG - Das kleine Unternehmen Home Services Luxembourg bietet viele Dienstleistungen rund um die Kinderbetreuung an. Doch sie haben ein großes Problem.

Home Services Luxembourg wurde im Jahr 2014 gegründet. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Dienstleistungen an: Kinderbetreuung, Haushaltshilfe, Unterstützung bei den Hausaufgaben, Kinder zum Schulbus bringen...

Familienministerium reagiert nicht

Bereits sechs Monate nach der Gründung hatte Gattaux einen Brief an das Familienministerium geschickt. Darin bittet sie um die Genehmigung, die Gutscheine auch für ihre Firma gültig zu machen. Ohne Erfolg. Vor einigen Tagen schickte sie dann ein E-Mail direkt an die Familienministerin Corinne Cahen. «Ich habe noch keine Antwort erhalten.»