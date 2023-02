Ein Jahr Krieg: «Cherson ist frei. Wir sind bereit. Wir werden kämpfen.»

1 / 5 Riesige Einschusslöcher und zerstörte Gebäude zeugen von den Raketenangriffen auf Cherson. 20min/Ann Guenter 20min/Ann Guenter 20min/Ann Guenter

Cherson liegt im Süden der Ukraine und am größten ukrainischen Fluss, Dnipro. Sie war einst eine lebendige Stadt mit rund 300.000 Einwohnern. Dann griff Russland die Ukraine an, Cherson fiel als Erstes. Ein Jahr später zeigt ein Augenschein vor Ort: Die Straßen sind fast menschenleer, bis auf ein paar wenige Cafés und einen Supermarkt, der ein paar Stunden pro Tag geöffnet ist, ist Cherson eine Geisterstadt.

Die 41-jährige Katja ist eine von rund 5000 Einwohnerinnen, die trotz russischer Besetzung geblieben sind. Sie erinnert sich: «Heute vor einem Jahr hörte ich am Morgen Explosionen. Ich dachte zwar, dass etwas Schlimmes passiert, doch trotz all der Gerüchte dachte ich nicht an die Russen.» Sie sei in ihrem Geschäft gewesen und habe sich auf ihre Weiterbildung konzentriert.

«Die 300.000-Einwohner-Stadt wurde über Nacht zur Geisterstadt»

Die nächsten zwei Monate lebte Katja mit ihrem achtjährigen Sohn bei ihrer Mutter. «Anfangs gab es fast nichts zu essen, die Läden waren zu, nicht einmal Brot war erhältlich. Das war schockierend. So viele flohen. Cherson war quasi über Nacht zur Geisterstadt geworden.» Erst nach einigen Wochen hätten die verbliebenen Leute angefangen, sich zu organisieren. «Die vorhandenen Güter wurden auf der Straße getauscht, es gab keine Bank, Geldautomaten funktionierten nicht.»

Gerade Alte und Kranke seien während dieser Zeit gestorben. «Es gab keine Medizin mehr, etwa für Diabetiker.» Freiwillige hätten zwar versucht, sich um die Schwächsten zu kümmern. «Doch das war schwierig und gefährlich. Viele wurden verhaftet und gefoltert, noch heute sind einige spurlos verschwunden.»

«Nach Butscha dachte ich nur: Das kann hier auch passieren»

Die Zeit unter den russischen Besatzern sei hart gewesen. «Wir waren Freiwild. Wenn wir unsere Häuser verließen, konnten sie alles mit uns tun, uns alles wegnehmen.» Es seien auch russische Zivilisten nach Cherson gekommen, hätten sich in verlassenen Häusern eingerichtet. «Sie glaubten, sie könnten sich hier einnisten. Doch sie gehören nicht hierher.»

Wer mit den Russen zusammenarbeitete, erhielt Lebensmittel von der Krim. «Es gab Kollaborateure. Sie bestachen die Russen oder kauften im Supermarkt ein, den diese besetzt hatten. Dort konnte man bald nur noch mit Rubel bezahlen.»

Besonders schlecht sei es Katja gegangen, als sie von den Massakern in Butscha gehört habe. «Ich konnte nicht mehr schlafen, nicht richtig leben. Immer dachte ich daran: Das könnte auch uns passieren. Unsere Frauen und Mädchen sind in Gefahr.»

«Erst verstanden wir nicht, dass wir frei sind. Dann haben wir nur noch geweint.»

Den Tag der Befreiung von den russischen Besatzern wird Katja nie vergessen: «Dieses Gefühl kann man nicht beschreiben. Erst begriffen wir gar nicht, was passierte. Plötzlich sahen wir ukrainische Flaggen und unsere Soldaten. Wir fielen ihnen in die Arme und weinten nur noch. Wir hatten auch nach der Befreiung noch kein Licht, keinen Strom, kein Wasser und sonst kaum etwas zum Leben. Nur eine Woche später begannen sie wieder, uns zu bombardieren. Doch wir waren so glücklich, endlich wieder frei zu sein. Das war alles, das zählte.»