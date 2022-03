NFL : Chicago schlägt Detroit am Thanksgiving-Day

Das Erntedankfest in der NFL eröffneten die Chicago Bears mit einem Sieg gegen die Detroit Lions. Mitch Trubisky machte ein gutes Spiel – genau wie sein gegenüber David Blough.

Die Chicago Bears haben das erste von drei Spielen am Thanksgiving Day in der amerikanischen Football-Liga NFL für sich entschieden. Die Bears konnten sich am Donnerstag mit 24:20 (10:17) gegen die Detroit Lions durchsetzen.

Lions-Quarterback David Blough zeigte mit zwei Touchdown-Pässen, einer Interception und 280 Pass-Yards eine starke Leistung in seinem NFL-Debüt. Sowohl Detroit als auch Chicago befinden sich derzeit außerhalb der Playoff-Plätze in der NFC.

Donnerstag:

Detroit Lions – Chicago Bears 20:24

Dallas Cowboys – Buffalo Bills 15:26

Atlanta Falcons – New Orleans Saints 18:26

Sonntag:

New York Giants – Green Bay Packers (19 Uhr)

Cincinnati Bengals – New York Jets

Miami Dolphins – Philadelphia Eagles

Baltimore Ravens – San Francisco 49ers

Jacksonville Jaguars – Tampa Bay Buccaneers

Indianapolis Colts – Tennessee Titans

Carolina Panthers – Washington Redskins

Pittsburgh Steelers – Cleveland Browns

Arizona Cardinals – Los Angeles Rams (22.05 Uhr)

Kansas City Chiefs – Oakland Raiders (22.25 Uhr)

Denver Broncos – Los Angeles Chargers

Montag:

Houston Texans – New England Patriots (2.20 Uhr)

Dienstag:

Seattle Seahawks – Minnesota Vikings (2.15 Uhr)