Nach 17 Jahren : Chiellini-Abschied bei Juve wird richtig emotional

17 Minuten für 17 Jahre Juventus Turin: Der italienische Rekordmeister hat den 37-jährigen Europameister Giorgio Chiellini am Montag in seinem letzten Spiel für den Club nach 17 Minuten ausgewechselt und emotional verabschiedet.

Claudio Benedetto/LPS via ZUMA Press Wire/dpa

Mit einer symbolträchtigen Auswechslung in der 17. Minute für 17 Jahre im Trikot von Juventus Turin ist der italienische Fußball-Europameister Giorgio Chiellini am Montag beim Rekordmeister emotional verabschiedet worden. Der 37-Jährige sagte beim 2:2 gegen Lazio Rom dem Juve-Publikum Ciao, warf der Menge Handküsse zu und umarmte seine Teamkollegen, als er vom Platz ging. Womöglich wird der Verteidiger, der auch seine Nationalmannschaftskarriere beendet, in die amerikanische Liga MLS wechseln.