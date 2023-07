«Beispielloser Mangel»: Chili-Krise bei Kultmarke – Sriracha-Sauce kostet bis zu 70 US-Dollar 

Getty Images via AFP

Der US-Hersteller Huy Fong Foods leidet laut Eigenaussage unter einem beispiellosen Mangel an Chilischoten.

Unverkennbar: die Sriracha-Sauce von Huy Fong Foods in der Plastikflasche mit dem grünen Deckel und dem abgebildeten Hahn. Jetzt wird die-Hot Chili-Sauce knapp.

Das ist passiert

Immer wieder leidet der Hersteller unter Chili-Mangel, schon im vergangenen Jahr musste er vorübergehend die Bestellungen stoppen, weil schwere Witterungsbedingungen die Qualität beeinträchtigten. Obwohl die US-Firma die Produktion in der Herbstsaison wieder aufnahm, sei das Angebot weiterhin nur begrenzt.

Das sind die Folgen

Die Sauce fehlt in zahlreichen Läden in den USA, verkauft wird nun eine andere Sriracha-Marke. Doch in Online-Foren schwören Fans auf die Huy-Fong-Sauce. Speziell: Das Unternehmen hat nie Werbung gemacht.