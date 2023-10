Magst Du es würzig? Scharfe Speisen spalten die Meinungen, viele lieben sie aber. Was passiert eigentlich im Körper, wenn du Chili und Co. genießt?

Chilis und Co. : Das passiert bei scharfem Essen in Deinem Körper

Zu scharf gewählt? Außer einem Brennen auf der Zunge hast Du in den meisten Fällen nicht viel zu befürchten. Getty Images

Ob Du nach der Tomatensoße mit Knoblauch schon Milch nachgießen willst oder dein Essen grundsätzlich noch mit Chili-Paste nachwürzt : Die scharfe Schote hat es zu weltweiter Berühmtheit geschafft und landet immer mal wieder in den Nachrichten. Erst kürzlich wurde mit der Sorte «Pepper X» ein neuer Schärfe-Rekord aufgestellt. Doch was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn es auf der Zunge brennt?

Wo stehst Du auf der Schärfe-Skala? Je schärfer, desto besser – ich liebe es scharf. Ich mag eine gewisse Würze, aber man muss es nicht übertreiben. Ich halte Abstand von scharfem Essen, das ist nichts für mich.

Daher kommt die Schärfe

Verantwortlich für die Schärfe sind je nach Lebensmittelgruppe verschiedene Stoffe. Piperin verleiht Pfeffer die Schärfe, in Knoblauch ist es Allicin, in Ingwer die Gingerole. Der Klassiker ist das Capsaicin in Chili-Schoten, durch das auch die Schärfe-Skala Scoville bestimmt wird – sie orientiert sich an der Konzentration der Capsaicinoide in einem Gericht.

Das passiert bei Schärfe im Körper

All diese Stoffe aktivieren Rezeptoren im Mund, die eigentlich Hitze über 42 Grad erkennen sollen. Die Durchblutung und der Herzschlag werden so angeregt, die Gefäße erweitern sich und der Stoffwechsel wird angeregt. Im Magen bindet sich Capsaicin an Nervenrezeptoren, die das Gefühl von Schmerz ins Gehirn vermitteln. In der Folge wird dir heiß, auch wenn das Gericht eigentlich kalt ist.

Chicken Wings mit super scharfer Soße sind beliebt und werden gern als Mutprobe gereicht. Unsplash/Scott Eckersley

Durch Schwitzen und Brennen auf der Zunge versucht dein Körper, dich herunterzukühlen und die Speichelproduktion anzuregen. Außerdem wirkt die Magensaftsekretion angekurbelt, was sich positiv auf die Verdauung auswirkt. Im Körper wirkt das Capsaicin entzündungshemmend. Sogar von der Ausschüttung des Glückshormons Endorphin ist immer wieder die Rede – wissenschaftlich konnte das jedoch bisher nicht nachgewiesen werden.

Achtung bei empfindlichem Magen

Menschen mit empfindlichem Magen sollten aufpassen, denn scharfe Speisen können die Magen- und Darmschleimhäute reizen. Das kann Magenschmerzen, Durchfall oder Sodbrennen verursachen, auch schon bei kleinen Dosen.

Kann es sonst gefährlich werden?

Für alle anderen gilt: Wer so viel würzt, dass es noch schmeckt, hat nichts zu befürchten. Nach Angaben des deutschen Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) sind fünf Milligramm Capsaicin pro Kilogramm Körpergewicht pro Mahlzeit unproblematisch – die erkennt man zwar nicht bereits von außen an der Mahlzeit, bei einem traditionellen indischen Curry oder Ähnlichem ist man aber gesundheitlich auf der sicheren Seite (im Mund brennen kann es trotzdem). Schwierig wird es bei puren Chilischoten , sehr scharfen Soßen oder Mutproben. Übelkeit, Erbrechen und im Extremfall sogar Vergiftungserscheinungen sind möglich.