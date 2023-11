Chimäre: Forscher schaffen erstmals Mischwesen aus zwei Affen

Leuchtend grüne Augen

Ein fehlgeborener Fötus war ebenfalls «im Wesentlichen chimärisch». Bei ihm wurden von Stammzellen abgeleitete Zellen in Gehirn, Herz, Niere, Leber und Teilen des Verdauungssystems beobachtet. Die gemischten Embryozellen waren jedoch in geringerem Maße vorhanden.

Die Forscher erklärten, dass sie in den nächsten Schritten «Mechanismen erforschen wollen, die dem Überleben der Embryonen in den Wirtstieren zugrunde liegen». «Die Gesundheit des Affen ist immer noch ein Problem», sagte Mu-Ming Poo, wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Neurowissenschaften an der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. «Wenn wir ein Affenmodell herstellen wollen, müssen wir eine bessere Chimäre haben, die länger leben kann.»

Schritt auf dem Weg zur Herstellung von Spenderorganen

Rüdiger Behr vom Deutschen Primatenzentrum in Göttingen, der nicht an der Studie beteiligt war, sagte zur Bedeutung der Studie: «Chimäre Affen können primär bei zwei Forschungsfragen sinnvoll sein. Erstens: bei der weiteren Erforschung der Möglichkeiten der Herstellung von Organen aus menschlichen Zellen im Tier. Sehr viele Patienten warten auf Spenderorgane. Der Bedarf an Spenderorganen ist jedoch sehr viel größer als ihre Verfügbarkeit. Um diese fatale Lücke zu schließen, könnten zum Beispiel in chimären Schweinen Herzen oder Lebern aus menschlichen ‹Alleskönnerstammzellen› gezüchtet werden. Die aktuelle Studie bringt diese Möglichkeit der Realität wieder einen Schritt – von mehreren wichtigen Schritten – näher.»