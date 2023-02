Blinken und Asselborn warnten : China bestreitet Pläne für Waffenlieferungen an Russland

Nach entsprechenden Äußerungen aus den USA hatte unter anderem Jean Asselborn vor möglichen Waffenlieferungen Chinas zur Unterstützung der Invasion in der Ukraine gewarnt. China will den Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen.

Die Außenminister der Europäischen Union trafen sich, um über die Ukraine, Afghanistan und die Lage im Iran zu sprechen. Virginia Mayo/AP/dpa

China hat Vorwürfe klar zurückgewiesen, es plane die Lieferung von Waffen an Russland für dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Washington verbreite «Falschinformationen», sagte der chinesische Außenamtssprecher Wang Wenbin am Montag zu entsprechenden Äußerungen von US-Außenminister Antony Blinken. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell warnte, die Lieferung tödlicher Waffen an Moskau wäre eine «rote Linie», Peking habe aber versichert, keine entsprechenden Pläne zu haben. Die Bundesregierung sagte, ihr lägen keine entsprechenden Informationen vor.

China werde «keine Fingerzeige der USA auf die chinesisch-russischen Beziehungen» akzeptieren, sagte Außenamtssprecher Wang in Peking. Es seien «die USA und nicht China, die ständig Waffen auf das Schlachtfeld schicken». Washington müsse «ernsthaft» über sein eigenes Handeln nachdenken und mehr tun, um «die Situation zu entschärfen, den Frieden und den Dialog zu fördern» sowie damit aufhören, «Schuldzuweisungen und falsche Informationen zu verbreiten».

US-Außenminister Antony Blinken hatte am Sonntag erklärt, Washington sei «auf Grundlage der uns vorliegenden Informationen» in Sorge, dass China «die Bereitstellung tödlicher Unterstützung» für Moskau im Ukraine-Krieg erwäge. Auf die Frage im Sender CBS, was eine solche «tödliche Unterstützung» umfasse, sagte der Außenminister, «alles von Munition bis zu den Waffen selbst».

Chinesische Friedensinitiative angekündigt

Am Montag bekräftigte Blinken vor seinem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara, er fürchte, dass Peking Waffenlieferungen an Russland plane. Seine «Beunruhigung» darüber habe er am vergangenen Wochenende bei der Münchner Sicherheitskonferenz auch gegenüber dem ranghöchsten chinesischen Diplomaten Wang Yi deutlich gemacht.

Außenamtssprecher Wang Wenbin sagte am Montag, China bemühe sich im Ukraine-Konflikt darum, «den Frieden zu fördern und den Dialog zu unterstützen». Am Samstag hatte der Diplomat Wang Yi auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine chinesische Friedensinitiative für den Ukraine-Krieg angekündigt, ohne Details zu nennen. Außenamtssprecher Wang Wenbin rief am Montag dazu auf, diesen Vorschlag Pekings zu unterstützen, der am Jahrestag des Beginns des Ukraine-Kriegs am Freitag veröffentlicht werden soll.

Asselborn warnte vor Waffenlieferungen

China ist der wichtigste verbliebene Partner Russlands, das seit der russischen Invasion der Ukraine vor rund einem Jahr international weitestgehend isoliert ist.

Der EU-Außenbeauftragte Borrell warnte Peking, mit der Lieferung von Waffen an Russland wäre aus Sicht der Europäischen Union «eine rote Linie» überschritten. Dies habe er auch Wang Yi in München gesagt. Der Diplomat habe ihm versichert, China habe «keine Absicht, dies zu tun». Die EU werde aber «wachsam» bleiben.

Vor dem Treffen der EU-Außenminister zur Lage in der Ukraine hatte Luxemburgs Chefdiplomat Jean Asselborn vor möglichen Waffenlieferungen Chinas an Russland zur Unterstützung der Invasion in der Ukraine gewarnt. Asselborn sagte am Montag im rbb24 Inforadio, ein solcher Schritt wäre eine erneute «Steigerung des Konfliktes». Da US-Außenminister Antony Blinken vor chinesischen Waffenlieferungen gewarnt hatte, müsse es für diese Möglichkeit «Anzeichen» gebe, sagte Asselborn.

Asselborn sagte, China habe sich bisher nicht eindeutig auf die Seite Russlands gestellt und in der UNO nicht mit Moskau gestimmt. Er hoffe noch, dass China einsehe, dass es «seine eigene Rolle nicht spielt», wenn eine Koalition mit Russland zustande kommen sollte. Er mache sich aber «keine Illusionen», ergänzte Asselborn.

Steigende Spannungen

Die Spannungen zwischen China und den USA hatten in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Dabei geht es unter anderem um den Konflikt um Taiwan, die Situation in Hongkong, Menschenrechte und Handelsfragen. Zuletzt hatte der tagelange Überflug eines mutmaßlichen chinesischen Spionageballons über mehrere US-Atomwaffenbasen zu einem Eklat zwischen Washington und Peking geführt. US-Außenminister Blinken hatte daraufhin eine geplante China-Reise abgesagt, die der erste China-Besuch eines US-Chefdiplomaten seit Jahren hätte werden sollen.

In den vergangenen Monaten hatte es aber auch Zeichen der Entspannung gegeben. So trafen sich US-Präsident Joe Biden und der chinesische Präsident Xi Jinping im vergangenen November am Rande des G20-Gipfels in Indonesien. Blinken hatte Wang Yi dann am Wochenende in München getroffen.