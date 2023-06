Vorwürfe von Ex-ByteDance-Manager: China fand durch Daten Aktivisten in Hongkong

Der ehemalige Leiter der Technik-Abteilung von ByteDance in den USA, Yintao Yu, hat dem Unternehmen vorgeworfen, der kommunistischen Führung in Peking das Ausspionieren von Aktivisten in Hongkong ermöglicht zu haben. Einem eigenen Komitee der Kommunistischen Partei in der Firmenzentrale sei es über Nutzerdaten von ByteDance möglich gewesen, Demonstranten zu identifizieren und zu lokalisieren, erklärte er in kürzlich bei Gericht eingereichten Dokumenten, die die Nachrichtenagentur AP einsehen konnte. Yu, der von 2017 bis 2018 für ByteDance gearbeitet hatte, hatte seine Ex-Firma im Mai wegen seiner aus seiner Sicht unrechtmäßigen Kündigung verklagt.