China: Kampfjets und Schiffe vor Taiwans Küste gesichtet

In einer weiteren militärischen Machtdemonstration sind Dutzende chinesische Kampfjets, zahlreiche Kriegsschiffe und ein Flugzeugträger vor der Küste Taiwans aufgetaucht. Wie das Verteidigungsministerium in Taipeh am Montag mitteilte, wurden seit Sonntag 26 chinesische Flugzeuge und 13 Kriegsschiffe in der Nähe der Insel registriert, weitere 13 Kampfjets wurden demnach am Montagmorgen gesichtet. Zwei Tage zuvor hatten zwei westliche Marineschiffe die Meerenge nahe der selbst verwalteten Insel passiert.