Lockerungen : China kann Corona-Infektionen nicht mehr nachverfolgen

Die wahre Zahl an Infektionen könne nicht mehr angegeben werden, erklärte am Mittwoch die nationale Gesundheitsbehörde in China. «Viele asymptomatische Menschen machen keine PCR-Tests mehr, deshalb ist es unmöglich, die aktuelle Zahl von asymptomatisch Infizierten akkurat zu benennen.»

Vize-Regierungschefin Sun Chunlan gab ihrerseits laut Medienberichten an, dass die Zahl der Infektionen in der Hauptstadt Peking «rasant steigt». Angesichts dessen bevorraten sich viele Menschen mit Medikamenten, in Online-Netzwerken wird über ausverkaufte Arzneimittel und lange Schlangen vor Apotheken in der Hauptstadt berichtet.