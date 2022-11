Peking : China kündigt vereinzelte Corona-Lockerungen an – «Null Covid» bleibt

Die chinesischen Behörden lockern vereinzelt die strengen Corona-Bestimmungen, halten aber an ihrer «Null Covid»-Politik fest. Die Stadtverwaltung in Peking kündigte an, sie werde keine Zäune mehr aufstellen, um den Zugang zu Wohnanlagen zu blockieren, in denen Corona-Infektionen bestätigt wurden. Sie ging dabei nicht auf den Brand in der vergangenen Woche ein, der Proteste gegen die strengen Corona-Maßnahmen auslöste. Im Internet wurde vermutet, dass die Opfer wegen der Beschränkungen nicht entkommen oder die Einsatzkräfte nicht schnell genug eingreifen konnten.

«Xi Jinping! Tritt zurück!»

Nach dem Brand in einem Wohnhaus in Urumqi in der Region Xinjiang, bei dem am Donnerstag mindestens zehn Menschen ums Leben kamen, griffen die Proteste auf mindestens acht größere Städte über. Die meisten Demonstranten kritisierten die strengen Beschränkungen, einige riefen aber auch Parolen gegen Präsident Xi und die Kommunisten. In einem Video, das von der Nachrichtenagentur AP verifiziert wurde, skandierte eine Menschenmenge in Shanghai am Samstag: «Xi Jinping! Tritt zurück!»