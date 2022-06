Sorge vor möglichen Strafen : China lässt Fluggesellschaften aus Russland nicht mehr in seinen Luftraum

Peking stellt sich gegen die westlichen Sanktionen gegen Moskau. Gleichzeitig scheint China mögliche Strafen wegen der Unterstützung Russlands vermeiden zu wollen.

Wladimir Putin erlaubte Fluggesellschaften im März, ihre Maschinen in Russland neu registrieren zu lassen.

Die EU hat im Februar die Vermietung und den Verkauf von Flugzeugen an russische Fluggesellschaften verboten. Der russische Staatschef Wladimir Putin erlaubte Fluggesellschaften im März, ihre Maschinen in Russland neu registrieren zu lassen. Das sollte ihnen ermöglichen, Sanktionen zu umgehen, die wegen des russischen Kriegs in der Ukraine verhängt wurden.