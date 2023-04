H3N8: China meldet ersten menschlichen Vogelgrippe-Todesfall

Am 27. März wurde die Weltgesundheitsorganisation (WHO) von der Volksrepublik China über eine bestätigte Infektion eines Menschen mit dem Vogelgrippe-Typ H3N8 informiert – der erst dritte Fall beim Menschen überhaupt. Eine Nachverfolgung der engen Kontakte hat immerhin keine weiteren Übertragung festgestellt.

Doch das war nicht alles: Im selben Atemzug gab China gegenüber der WHO an, dass die Betroffene, eine 56 Jahre alte Frau aus der Provinz Guangdong, nicht nur am 22. Februar erkrankte und am 3. März hospitalisiert werden musste, sondern am 16. März sogar an den Folgen der Infektion verstarb. Die Frau hatte allerdings mehrere Vorerkrankungen und bei sich zu Hause immer wieder Kontakt zu wilden Vögeln. Allerdings wurden auch Proben, die von einem Nassmarkt auf dem sie einkaufen ging, positiv auf das Virus getestet.