China: Polizei rettet über 1000 Katzen vor dem Kochtopf

In China hat die Polizei über eintausend Katzen vor dem drohenden Tod gerettet. Nach Hinweisen von Tierschützern stoppten die Beamten in der ostchinesischen Stadt Zhangjiagang einen Lastwagen, der die Tiere transportierte.

600 Gramm Katzenfleisch für 50 Cent

Aktivisten beschatteten Aktion tagelang

Die Aktivisten in Zhangjiagang hatten beobachtet, wie eine große Anzahl von Katzen in versiegelten Holzcontainern auf einem Friedhof festgehalten wurde, und beobachteten die Situation sechs Tage lang. Als die Katzen am 12. Oktober dann auf einen Lastwagen verladen wurden, hielten sie das Fahrzeug an und verständigten die Polizei.