20 Millionen Menschen : China riegelt weitere Millionenstädte ab

Die Ausbreitung des neuen Coronavirus macht international Sorgen. Die chinesische Regierung hat nun auch strenge Beschränkungen für Huanggang und Ezhou erlassen.

Die Zahl der bestätigten Fälle der Lungenkrankheit in China ist von 571 auf mindestens 620 gestiegen. Das berichtete das chinesische Staatsfernsehen am Donnerstag. Die Zahl der Todesfälle lag demnach unverändert bei 17.

Bewohner dürfen nicht weg

Nach Angaben der Stadtregierung vom Donnerstag soll der öffentliche Verkehr in der 75 Kilometer östlich gelegenen Stadt Huanggang von Mitternacht an gestoppt werden. In Huanggang leben rund sieben Millionen Menschen.