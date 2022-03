NBA-Sensation : China tut sich schwer mit «Linsanity»

Amerikas neue Basketball-Sensation Jeremy Lin begeistert auch die Fans in China. Die staatlichen Medien zögern jedoch. Gründe sind seine Herkunft und sein Glaube.

Er hat es wieder getan: Im Auswärtsspiel der New York Knicks gegen die Toronto Raptors am Dienstag stand es kurz vor Schluss 87:87. Dann packte Jeremy Lin den Ball. Seelenruhig liess der 1,91 Meter grosse Point Guard die Sekunden verstreichen. Im letztmöglichen Moment suchte er den Abschluss – und sicherte den New Yorkern mit einem Drei-Punkte-Wurf den Sieg. Ein amerikanisches Sportmärchen findet damit seine Fortsetzung: Bis vor kurzem war der 23-jährige Jeremy Lin ein Nobody, jetzt ist er die Sensation der NBA.

Als «Linsanity» wird das Phänomen eines Spielers umschrieben, der es nur über Umwege in die weltbeste Basketball-Liga geschafft hat. Gegen die Raptors bestritt er erst sein fünftes Spiel in der Startaufstellung und brachte es dabei auf einen Punkteschnitt von 26,8. Keiner der legendäre NBA-Stars kam in der gleichen Phase auf eine solche Ausbeute. Wen wundert es da, dass der chinesischstämmige Lin auch in Asien für Begeisterung sorgt.

Trikots sind ausverkauft

Das gilt besonders für Taiwan, wo die Zeitungen die großen Schriftzeichen hervorgeholt haben. Seine Eltern waren aus dem Inselstaat in die USA ausgewandert, wo Jeremy 1988 geboren wurde. Doch auch in der Volksrepublik sorgen seine Leistungen für Enthusiasmus. Dafür sprechen nicht nur rund 1,5 Millionen Nachrichten auf Weibo, einer Art chinesischem Twitter. «Seine Trikots sind ausverkauft, sogar die gefälschten», sagte ein Verkäufer in Hangzhou, der Hauptstadt der chinesischen Provinz Zehjiang, der «New York Times».

Ein Jahr nach dem verletzungsbedingten Rücktritt von «Nationalheld» Yao Ming haben die Basketball-verrückten Chinesen wieder ein Idol. Doch das offizielle China tut sich eher schwer mit dem Phänomen. Die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua lobte Jeremy Lins akademischen Erfolg – er hat an der Elite-Universität Harvard studiert – und betonte ansonsten vor allem den Unterschied zu Yao Ming, der in Schanghai geboren wurde und ein «Produkt» des chinesischen Systems ist. Lin dagegen wuchs in Amerika auf.

Taiwan und Gott als Probleme

Als Grund für die offizielle Zurückhaltung vermuten westliche Beobachter zum einen seine taiwanesische Herkunft. Die Volksrepublik betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und hat die Unabhängigkeit der Insel nie anerkannt. Allerdings haben Fans längst herausgefunden, dass Lins Großmutter mütterlicherseits aus der Provinz Zhejiang stammt und am Ende des chinesischen Bürgerkriegs 1949 mit den Nationalisten nach Taiwan geflüchtet war. Erst im letzten Jahr besuchte Jeremy Lin ihren Geburtsort Jiaxing, einen Vorort von Hangzhou.

Von der großmütterlichen Familie soll Jeremy – sein chinesischer Name lautet Lin Shuhao – auch die Körpergrösse geerbt haben. Und die Religion: Der neue Star ist protestantischer Christ, sein Urgrossvater wurde von amerikanischen Missionaren bekehrt. Die christliche Minderheit sieht sich in China immer wieder mit Einschränkungen und Schikanen von staatlicher Seite kommentiert. In den Berichten über Jeremy Lin würden alle Anspielungen auf Gott denn auch tunlichst ausgeblendet, schreibt die «Financial Times».

Der neue starke Mann ist Basketball-Fan

Sollte der Erfolg des «Wunderkinds» anhalten, wird sich das offizielle China mit ihm arrangieren müssen. Immerhin: Der designierte neue Staatschef Xi Jinping gilt als Basketball-Fan. «Wenn ich Zeit habe, schaue ich mir NBA-Spiele am Fernsehen an», teilte er der «Washington Post» vor seinem derzeitigen USA-Besuch mit. Auf dessen Programm steht auch der Besuch eines Spiels der Los Angeles Lakers – die Jeremy Lin am letzten Freitag mit 38 Punkten faktisch im Alleingang demontiert hatte.

In bislang letzten Spiel liess es Lin übrigens etwas ruhiger angehen: In der Nacht auf Donnerstag trug er 10 Punkte und 13 Assists zum Sieg seiner Knicks über die Sacramento Kings bei.